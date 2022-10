L'intramontabile Dornetti: in campo a 58 anni per la 42ª stagione consecutiva

A 58 anni, il portiere del Calcio Crema (formazione di Terza Categoria) scende ininterrottamente in campo da 42 stagioni consecutive.

Tra gli highlander del calcio italiano, una menzione speciale la merita sicuramente Valerio Dornetti, simbolo del panorama dilettantistico che, all'alba dei 58 anni, non ne vuole proprio sapere di appendere scarpette e guantoni al chiodo.

Proprio così, perché per il portiere che attualmente veste la maglio del Calcio Crema, la stagione in corso è la 42ª consecutiva da calciatore.

42 annate sportive da intramontabile portiere, capace di misurarsi in quasi tutte le categorie del calcio dilettantistico italiano: dalla Serie D sino alla Terza Categoria. Eccellenza esclusa.

In tempi recenti, Dornetti si è tolto anche la grandissima soddisfazione di parare un calcio di rigore nel match contro l'Esperia e, ora, testa, occhi e cuore sono già al prossimo obiettivo da centrare, ovviamente sul campo: battere il record di Robert Carmona, calciatore uruguaiano sceso in campo per 45 stagioni di fila.

Un traguardo ambizioso, ma non impossibile. Se ti chiami Valerio Dornetti.