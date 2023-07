L'Inter vuole tenere Lukaku: iniziata la trattativa con il Chelsea

Primo incontro tra l'agente del belga e la proprietà del Chelsea. La volontà dell'attaccante è chiara: restare in nerazzurro una volta per tutte.

Lukaku. Un solo nome in cima alla lista dell'Inter, che dopo aver preso Thuram vuole completare il pacchetto offensivo riportando il belga a Milano per la terza volta in carriera.

Con il passare dei giorni, la posizione irremovibile del Chelsea si sta via via ammorbidendo e ora lascia intravedere spazi di manovra per una trattativa.

Il belga continua a ripetere di voler indossare soltanto la maglia nerazzurra e il club di proprietà della famiglia Zhang sta lavorando per far sì di accontentarlo.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nella giornata di lunedì 10 luglio c'è stato il primo incontro tra l'agente di Lukaku e la dirigenza del Chelsea. Un meeting tutt'altro che interlocutorio, anzi. La trattativa è aperta e chissà quanto durerà.

L'Inter offre 30 milioni più bonus, una cifra che forse non basterà ma che si avvicina di molto alle richieste dei Blues. Da tenere sotto controllo eventuali rilanci dall'Arabia Saudita dopo l'offerta da 50 milioni rispedita al mittente.

Insomma il tavolo delle negoziazioni è stato ufficialmente inaugurato. Ora può andare in scena l'antico spettacolo di domanda e offerta.