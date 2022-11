L'Inghilterra resta in 10 per un paio di minuti: ritardato il cambio Maguire-Dier

Sul risultato di 4-1, l'Inghilterra è rimasta in inferiorità numerica per un paio di minuti: Maguire è uscito senza aspettare il cambio con Dier.

Particolare episodio in Inghilterra-Iran, match dominato dalla squadra di Southgate: sul risultato di 4-1, i 'Three Lions' hanno rischiato di subire il raddoppio nei due minuti in cui sono rimasti con un uomo in meno a causa dell'infortunio di Maguire. Il difensore del Manchester United ha abbandonato il terreno di gioco, senza che la sostituzione con Dier effettivamente si concretizzasse.

