L'influenza frena Abraham: a rischio contro il Verona

L'attaccante inglese rischia di saltare la sfida di campionato contro il Verona. Al suo posto, in caso di forfait, pronto Belotti.

Mourinho continua a perdere pezzi. Dopo l'affaticamento muscolare di Paulo Dybala rimediato nella trasferta di Salisburgo, e lo stop di Pellegrini, lo Special One rischia di dover fare a meno anche di Tammy Abraham.

L'attaccante inglese è stato colpito da un virus influenzale e la sua presenza nella sfida all'Olimpico contro il Verona è in forte dubbio.

Un bel problema per i giallorossi, che hanno bisogno dei goal dell'attaccante inglese per competere per un posto in Champions League.

Inoltre in questa stagione la squadra di Mourinho sta faticando non poco in zona goal, ad esclusione delle occasioni su calcio piazzato.

Non a caso la Roma ha il peggiore attacco tra le prime 6 in classifica, con 29 reti messe a segno in 22 partite di campionato.

In caso di forfait contro il Verona, la Roma si schiererà in attacco con Andrea Belotti. Il "Gallo" è arrivato in giallorosso in estate ma non ha ancora segnato un goal in campionato. Tre invece le reti tra Europa League e Coppa Italia.