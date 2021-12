L'imbattibilità parla italiano: Reggiana e SudTirol le uniche due squadre in Europa senza sconfitte

In un calcio che vede sempre più protagonisti i club con grandi disponibilità economiche e file di campioni in rosa, arriva una storia che va in controtendenza.

Siamo abituati da tempo a squadre in grado di mettere in fila lunghissime serie di risultati utili, macinando goal e gioco partita dopo partita.

Eppure in questa stagione le uniche due squadre in Europa a non aver ancora perso una partita militano nel campionato di Serie C italiano.

L'articolo prosegue qui sotto

La casella sconfitte è bloccata sulla casella 0 da ben 17 partite SudTirol e la Reggiana non hanno ancora mai perso nessuna delle gare fin qui giocate in campionato.

Gli altoatesini sono in vetta al Girone A della Serie C, mentre gli emiliani inseguono in vetta il Modena nel Girone B.

Il SudTirol detiene anche il record per l'imbattibilità del suo portiere - Giacomo Poluzzi - battuto solamente in 5 occasioni su 17.