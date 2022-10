L'exploit di José Luis Morales: esordio in Europa a 35 anni e tripletta in Conference League

Il nuovo capocannoniere del torneo è il Comandante del Villarreal, arrivato in estate dopo una vita al Levante: non aveva mai giocato le coppe.

José Luis Morales, attaccante del Villarreal, ha 35 anni. Non pochi per un calciatore. Però mai, prima di ieri sera, aveva assaporato l'ebbrezza di giocare le coppe europee. Lo ha fatto per la prima volta in Conference League contro gli austriaci dell'Austria Vienna, seppelliti sotto il peso di 5 reti, e ha deciso di sfogare tutto in una volta il desiderio represso: tripletta, nientemeno.

Una serata storica, clamorosa. Morales ha cominciato dalla panchina, come quasi sempre in questo inizio di stagione, la sua prima al Villarreal. Unai Emery ha puntato sulla coppia Danjuma-Jackson, poi all'intervallo, col Villarreal già avanti di un paio di goal e in controllo della partita, ha fatto entrare il trentacinquenne di Madrid. E il risultato è stato roboante.

Tra il 76' e l'88', Morales si è scatenato: tripletta e 5-0 finale. Da subentrato, e alla prima presenza assoluta in Europa dopo una quindicina d'anni di carriera, si è scatenato. E ora è il capocannoniere solitario della Conference League, con 3 reti in altrettante giornate dei gironi.

"Quando ha la porta davanti a sé, Morales è uno che non ha difficoltà ad andare a segno - ha detto Emery alla stampa spagnola dopo la partita - e quando trova spazi se la cava benissimo. Giocando qui da noi si sente in casa. Siamo contenti per il lavoro che sta facendo e per i suoi goal".

Che storia, quella di Morales. A 24 anni giocava in Tercera División, a 27 ha esordito in Liga. Pareva destinato a chiudere la carriera al Levante, il club dove ha militato per 11 anni tra formazione B e prima squadra, con una breve esperienza in prestito all'Eibar. Lì ha segnato una settantina di reti, è diventato un idolo e un punto di riferimento per la gente locale. Durante il corso degli anni il coro "Morales Selección" è risuonato abitualmente allo Stadio Ciutat de Valencia.

I tifosi del Levante lo hanno soprannominato "el Comandante" per sottolinearne le doti di leader, di trascinatore dentro e fuori dal campo. Il soprannome gli è rimasto appiccicato di stagione in stagione, tanto che quando segna Morales si porta una mano alla fronte, esibendosi in un saluto militare. Lo ha fatto per la prima volta nel gennaio del 2016, dopo aver punito il Rayo Vallecano, e l'esultanza è divenuta un cult.

In estate il Comandante ha deciso di cambiare: ha lasciato il nido e ha firmato un biennale con il Villarreal, proprio nell'anno in cui il Submarino Amarillo si è visto costretto a disputare la Conference League. Poco male: oggi è lui il capocannoniere della competizione. E dopo aver esordito e segnato in Europa, visto che un obiettivo tira l'altro, ora ha tutta l'intenzione di conquistare il trofeo.