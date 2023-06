L'Equipe - Intreccio Verratti: offerto al Manchester City per Bernardo Silva

Non solo l'interesse della Roma per Verratti: proposto al Manchester City per facilitare l'arrivo di Bernardo Silva al PSG.

Il profilo di Marco Verratti è uno dei più 'caldi' in ottica mercato al momento: dopo la notizia dell'interesse della Roma di José Mourinho, per il centrocampista abruzzese spunta un'altra possibile pista.

A riferirlo è 'L'Equipe' che parla di un inserimento dell'ex Pescara all'interno della trattativa tra PSG e Manchester City: i parigini sono da tempo sulle tracce di Bernardo Silva, individuato come rinforzo perfetto sull'out di destra offensivo.

Verratti proposto ai 'Citizens' per facilitare il raggiungimento di un accordo, mossa che però per ora non sembra trovare totale gradimento nella controparte inglese.

Tutte queste voci di mercato potrebbero essere indicative sul futuro di Verratti, non più così scontato: arrivato all'ombra della Tour Eiffel nel 2012 dopo aver vinto un campionato di Serie B, il classe 1992 potrebbe davvero salutare la Francia nella sessione estiva del calciomercato.

Che si tratti di Serie A, Premier League o permanenza in Ligue 1, ad oggi non è dato sapere con precisione dove giocherà Verratti la prossima stagione: l'unica certezza è rappresentata da un contratto in scadenza nel 2026, che però non sembra tenerlo al riparo da un possibile addio.