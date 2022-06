L'Empoli piazza il colpo Destro: lunedì le visite e la firma

Il club toscano ha chiuso l'accordo con l'attaccante marchegiano classe 1991, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Genoa.

Con un blitz nella giornata di oggi, l'Empoli si assicura Mattia Destro. Il club toscano ha trovato l'accordo con l'attaccante marchigiano classe 1991, in scadenza con il Genoa tra una settimana.

Destro sbarcherà alla corte di Paolo Zanetti. Previste per lunedì le visite mediche con l'Empoli, prima della firma sul contratto che legherà il centravanti e la società di Corsi: come riferisce 'Sky Sport', l'accordo raggiunto prevede un anno con opzione per la seconda stagione.

L'attaccante ex Genoa rappresenta il profilo d'esperienza che affiancherà il giovane Satriano, in arrivo dall'Inter nell'ambito dell'operazione Asllani con i nerazzurri.

Destro è reduce da una stagione in cui ha totalizzato 9 goal in 27 presenze in Serie A. Un bottino leggermente inferiore rispetto all'annata precedente, quando sempre in maglia Genoa ha realizzato 11 reti in 29 apparizioni.