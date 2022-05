L'Empoli sfiderà martedì prossimo 17 maggio l'Ucraina in una gara amichevole. Allo stadio 'Carlo Castellani' andrà in scena una partita che ha come scopo quello di far proseguire la preparazione della selezione allenata dal commissario tecnico Oleksandr Petrakov verso i Mondiali di Qatar 2022 ma soprattutto raccogliere fondi.

Di comune accordo, l'Empoli e la Federcalcio Ucraina devolveranno l'intero incasso della sfida a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell'Ucraina.

L'articolo prosegue qui sotto

La nazionale ucraina tornerà a disputare una gara ufficiale nel mese di giugno, quando affronterà a Glasgow la Scozia: la vincente se la vedrà a Cardiff con il Galles nella sfida che regala il pass per la Coppa del Mondo, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre.

Al momento, l'Ucraina sta svolgendo il ritiro in preparazione delle gare ufficiali in Slovenia, con l'obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni agli spareggi e ottenere il pass per il Mondiale.

I fondi derivanti dall'incasso dell'amichevole tra Empoli e Ucraina saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri assegnati per coprire le esigenze più urgenti.