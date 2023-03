L'Eintracht perde Lindstrom per infortunio: salterà la sfida contro il Napoli

Il calciatore dell'Eintracht ha rimediato un problema alla caviglia nell'ultimo allenamento e sarà out per diverse settimane: non ci sarà al Maradona.

Tra una settimana l'Eintracht sarà chiamato a compiere una grande impresa al 'Maradona' di Napoli per provare a sovvertire gli equilibri di una qualificazione che pende tutta dalla parte della squadra di Luciano Spalletti dopo lo 0-2 maturato in terra tedesca.

Per farlo, però, la formazione di Francoforte sarà costretta a fare a meno di Jesper Lindstrom, che ha rimediato un infortunio alla caviglia durante l'ultima sessione di allenamento, interrotta anzitempo dal centrocampista.

Il danese, classe 2000, dovrà osservare uno stop di diverse settimane, come confermato in via ufficiale dal club tedesco, e proprio per questo non potrà prendere parte alla sfida di Napoli.

Una defezione rilevante per il tecnico Glasner, chiamato a rinunciare ad uno degli uomini chiave all'interno del proprio scacchiere, come dimostrato dai 9 goal e 4 assist messi insieme, sin qui, in 31 apparizioni ufficiali.

L'assenza forzata del calciatore scandinavo, va a sommarsi a quella di Kolo Muani, espulso nel match d'andata a causa di un duro intervento ai danni di Anguissa.