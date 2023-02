L'avvocato di Leao apre al Milan: "Dialoghiamo per il rinnovo"

Il legale dell'attaccante portoghese sottolinea: "Notizie false e fuorvianti riguardanti Rafa, volte a paralizzare i discorsi sul rinnovo".

Il caso legato a Rafael Leao ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan negli ultimi giorni di calciomercato per via di un presunto strappo tra la società e il calciatore.

A fare chiarezza ci pensa l'avvocato del portoghese, Ted Dimvula, ai microfoni di Sky Sport.

"Da diverse settimane stiamo assistendo ad un aumento di notizie false e fuorvianti riguardanti Rafael Leao. Queste informazioni diffamatorie hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Rafael".

Il legale dell'attaccante smentisce categoricamente le voci su una richiesta di abbassare la clausola rescissoria del calciatore per facilitarne la cessione.

"Neghiamo ogni desiderio da parte di Rafael e/o del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per facilitare una sua cessione la prossima estate"

Infine un messaggio che, almeno nelle intenzioni, sembra far ben intendere per quanto riguarda il suo futuro in rossonero.

"La priorità del giocatore non è cambiata: vuole restare al Milan e continuare nel suo percorso di crescita e sviluppo in questa società e in questa città che ama così tanto. Al momento stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti".