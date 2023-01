L'Atalanta riscopre se stessa: la nuova formula Gasperini funziona

I nerazzurri sembrano aver assimilato il nuovo sistema di gioco voluto da Gasperini. Con la Salernitana l'apoteosi del goal, e la Champions è lì.

Gasperini ce l'ha fatta ancora una volta. Il cambio modulo provato a inizio stagione, con un tentativo di difesa a quattro, non ha dato i frutti sperati.

Meglio tornare alla difesa a 3, rimpolpando la mediana e mettendo a sostegno delle due punte un centrocampista in grado di saper impostare e inserirsi allo stesso tempo.

Quest'ultimo profilo, Gasp lo ha trovato in Teun Koopmeiners. L'olandese è l'uomo nuovo al centro della galassia dell'Atalanta. Qualità negli assist, incisività in zona goal. Dopo un anno e mezzo in Italia, è uno dei migliori colpi dell'era Percassi.

Contro la Saleritana l'Atalanta ha segnato 8 goal. Otto. Non succedeva dal 1995 in Serie A. Ma sotto al risultato roboante c'è ben altro: i nerazzurri sembrano essere tornati quella squadra che affrontare è "come andare dal dentista". Definizione di Pep Guardiola.

La risalita dell'Atalanta inizia nel secondo tempo contro lo Spezia, quando sotto di due goal ha la forza di andarsi a prendere il pareggio.

Da lì in poi due vittorie e il riavvicinamento al gruppone che lotta per un posto nelle coppe. Già, le coppe. Quelle che i nerazzurri in questa stagione non giocano. E paradossalmente proprio questa mancanza di impegni infrasettimanali può aiutarli nella ritorno in Europa.

La Champions dista tre punti. Ma sarà una battaglia colpo su colpo contro Roma, Lazio, Inter e Juventus. La differenza la faranno gli scontri diretti.

E la sfida di domenica proprio contro i bianconeri potrà dare qualche risposta in più. A Gasperini in primis, per vedere se la nuova formula della sua Atalanta si rivelerà ancora una volta quella giusta.