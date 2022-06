L'Atalanta insiste per Pinamonti: l'Inter chiede 18 milioni

Gli orobici fanno sul serio per Pinamonti e sarebbero disposti ad inserire Zapata come contropartita: no dell'Inter. Monza pronto ad inserirsi.

L'Atalanta ha messo prepotentemente nel mirino Andrea Pinamonti. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una stagione più che positiva e prolifica in prestito all'Empoli, è entrato nei radar di mercato atalantini, già da diverse settimane sulle tracce del centravanti di Cies. Il club orobico, infatti, ha individuato nel classe 1999 il profilo ideale per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini e in casa Dea, il ragazzo rappresenta un obiettivo primario. Secondo quanto raccolto da GOAL, L'attaccante nostrano rappresenta appunto una prima scelta, tanto che per convincere l'Inter, i bergamaschi sarebbero disposti persino ad inserire Duvan Zapata come contropartita per sbloccare l'operazione.

DAZN, i nuovi prezzi per la stagione 2022/2023 D'altro canto, però, la possibilità di ingaggiare il centravanti colombiano non scalda particolarmente dalle parti di Milano e per questo si continua a ragionare solo in termini di denaro cash. L'Inter, infatti, è pronta a sedersi al tavolo per discutere Pinamonti solo se la Dea sarà disposta a mettere sul piatto i 18 milioni richiesti. L'articolo prosegue qui sotto Cifra sulla quale starebbe ragionando anche il Monza che, dopo gli arrivi di Cragno e Ranocchia, progetta di dare ulteriore impulso alla propria campagna estiva regalandosi un centravanti da doppia cifra per il suo primo campionato di Serie A. I brianzoli sarebbero pronti ad imbastire un'offensiva che si possa avvicinare alla cifra richiesta. Atalanta fortemente interessata e Monza pronto ad inserirsi, dunque. Per il giocatore autore di 13 goal nell'ultimo campionato di Serie A si preannuncia un derby tutto in salsa lombarda.