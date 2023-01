L'Aston Villa spinge per Deulofeu: lo spagnolo può tornare in Premier

Il club di Birmingham punta il fantasista dell'Udinese, il cui contratto scade nel 2024. In Premier ha già giocato con le maglie di Everton e Watford.

In casa Udinese sono ore piuttosto frenetiche. Tra i friulani, infatti, tiene banco la questione legata al futuro di Gerard Deulofeu.

Secondo quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', l'Aston Villa ha messo nel mirino il fantasista spagnolo con il chiaro intento di portarlo da subito in Premier League.

Uno scenario che intriga, inevitabilmente, il classe 1994 che in Inghilterra ha già vestito le maglie dell'Everton, dal 2015 al gennaio del 2017, e del Watford, con cui ha giocato dal gennaio 2018 sino al 2020, prima dell'approdo nel nostro campionato.

Deulofeu è legato da un contratto che lo vincola al club dei Pozzo sino all'estate del 2024, ma per scongiurare la possibilità di perderlo a parametro zero, l'Udinese potrebbe vacillare di fronte all'assalto della società di Birmingham.

Infortunatosi lo scorso 12 novembre contro il Napoli, l'ex Barcellona e Milan è rimasto ai box per due mesi abbondanti prima di rientrare in gruppo agli ordini di Sottil.

Tuttavia in questi primi spiragli di 2023, Deulofeu non è ancora sceso in campo. E a questo punto insorge anche l'interrogativo riguardante il suo futuro, a questo punto tutto da definire: permanenza a Udine o terza avventura in Inghilterra?