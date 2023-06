L'annuncio di Messi: "Quella in Qatar è stata la mia ultima Coppa del Mondo"

Per la Pulce il Pallone d'Oro non rappresenta più una priorità: "In questa fase della carriera sarebbe bello, ma se non lo vinco va bene comunque".

Lionel Messi ha parlato a proposito del suo futuro con la Nazionale dell'Argentina. Intervistato da 'Titan Sport', l'ex fuoriclasse PSG ha confermato che i Mondiali vinti in Qatar al culmine di un'epica finale contro la Francia a Lusail, saranno gli ultimi della sua carriera: "Quella in Qatar è stata la mia ultima Coppa del Mondo. Vedrò come vanno le cose, ma al momento la mia decisione è questa". La Pulce ha poi parlato degli obiettivi che vuole raggiungere all'imbocco del segmento finale della sua carriera: "A questo punto della mia carriera i trofei di squadra sono sempre più importanti di quelli individuali. E il Mondiale è il massimo. Certo, vincere il Pallone d'Oro in questa fase della carriera sarebbe bello, ma se non posso averlo va bene comunque. A mancarmi davvero era la Coppa del Mondo". Il futuro di Messi, infatti, è già scritto e conduce verso la MLS dove vestirà la maglia dell'Inter Miami. Un'avventura che segna la chiusura ufficiale della sua lunghissima militanza nel calcio europeo. Scelti da Goal Spagna-Italia: tv, streaming, formazioni

