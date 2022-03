Un problema in più per il Real Madrid in vista del quarto di finale della Champions League, che vedrà i Blancos affrotnare i campioni d'Europa in carica. In panchina a Londra potrebbe non esserci Carlo Ancelotti.

Il tecnico italiano, come annunciato dallo stesso Real Madrid tramite uno stringato comunicato ufficiale, è risultato positivo al Covid-19.

Ancelotti quindi non sarà sicuramente in panchina sabato prossimo a Vigo, dove il Real affronterà il Celta, ma come detto rischia soprattutto di saltare la ben più delicata sfida in programma a Londra tra una settimana esatta contro il Chelsea.