L'amarezza di Allegri dopo il ko col PSG: "Abbiamo meritato di non qualificarci"

Il tecnico bianconero ha parlato dopo il match dello Stadium: "La rabbia per l'eliminazione rimane, dovremo portacela dentro per l'Europa League".

La sconfitta della Juventus contro il PSG e il contemporaneo successo esterno del Benfica proiettano i bianconeri al terzo posto nel girone e, di conseguenza, agli spareggi di Europa League.

Una magra consolazione per Massimiliano Allegri che non ha ancora smaltito la rabbia per l'eliminazione. Le sue parole a 'Sky':

" Quando si perde si deve essere arrabbiati. Abbiamo perso 5 gare su 6 in Champions, abbiamo meritato di non qualificarci. Alla Juve bisogna giocare per confrontarsi a marzo contro le migliori d'Europa. Europa League? Questa rabbia che abbiamo dobbiamo portarcela dietro e metterla in campo quando giocheremo l'Europa League".

Il ritorno di Chiesa e i prossimi rientri in vista dell'Inter.

"L'infortunio di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa: ha fatto un bell'allenamento, quindi l'ho convocato e l'ho fatto giocare. Con l'Inter avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic, invece Paredes riprenderà ad allenarsi da lunedì".

Verona, Inter e Lazio, gli ultimi tre impegni prima della lunga sosta.