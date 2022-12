L'altro Sergio Aguero: è stato convocato dalla Malesia per l'AFF Cup

Omonimo del 'Kun', è nato in Argentina, ma dal 2015 gioca in Malesia e da quest'anno ha ottenuto la cittadinanza e la chiamata in Nazionale.

Il prossimo 20 dicembre prenderà il via l'AFF Mitsubishi Electric Cup, rassegna che vede ai nastri di partenza le Nazionali che risiedono sotto l'ala dell'AFF, ovvero la Federazione del sud-est asiatico. Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia (campione in carica) e Vietnam. A questo lotto di squadre partecipanti si aggiunge anche la Malesia, tra le attese protagoniste. La Nazionale malese ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati che prenderanno parte al torneo. E tra i 23 selezionati dal ct Kim Pan-gon, spicca Sergio Aguero. Tutto vero, sì. Anche se, in questo caso, si tratta di un puro e semplice caso di omonimia. Nulla a che fare, dunque, con 'El Kun'. Il Sergio Aguero in questione è nato in Argentina nel 1994 ed è cresciuto nel vivaio del River Plate, ma dal 2015 gioca in Malesia e proprio quest'anno ha ottenuto la cittadinanza malese che gli ha consentito di ottenere la convocazione da parte della Nazionale. " Voglio solo che i tifosi si fidino dei nuovi giocatori, li supportino. Cercheremo di dare il 100% per il mister, i tifosi, il Paese. Tutto ciò che chiediamo è il loro sostegno", le sue parole a 'NST.com' dopo il conseguimento del passaporto malese. Aguero milita attualmente nello Sri Pahang, mentre per quanto riguarda la Malesia ha già disputato due gare ufficiali, dopo la prima chiamata maturata lo scorso 29 novembre. View this post on Instagram Ci sarà anche lui al via dell'AFF Mitsubishi Electric Cup che il prossimo 13 gennaio incoronerà la miglior Nazionale del sud-est asiatico. Scelti da Goal Mondiali 2022: il calendario e dove vederli

