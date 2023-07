Il club saudita ci prova per l'attaccante serbo: il Fulham dice no all'offerta da 25,5 milioni di sterline, ma l'Al Hilal tornerà alla carica.

L’Al Hilal non vuole più fermarsi. Dopo aver accolto Kalidou Koulibaly e Ruben Neves e aver annunciato nella giornata di ieri l’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio, il club saudita sta già preparando un altro colpo.

Nel mirino c’è un connazionale e compagno di nazionale del centrocampista, ovvero Aleksandar Mitrovic. L’attaccante serbo, che milita nel Fulham dal gennaio 2018, ha realizzato nell’ultima Premier League 14 goal in 23 presenze ed è il nuovo obiettivo per l’attacco.

I ‘Cottagers’, però, non considerano l’eventualità di una cessione di Mitrovic, che per il club londinese non è in vendita.

Nelle ultime ore, il Fulham ha, infatti, respinto una proposta ufficiale dell’Al Hilal di 25,5 milioni di sterline, pari a circa 30 milioni di euro, per Aleksandar Mitrovic.

Il club vorrebbe tenersi stretto il suo centravanti in vista della stagione alle porte, ma dovrà fare i conti prossimi tentativi del club saudita, che sta preparando una nuova offerta per convincere il Fulham a privarsi dell’attaccante serbo.