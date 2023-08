L'Al-Hilal ci prova per Joao Felix: fattore Jorge Jesus, la strategia dei sauditi

Il club saudita sta provando a convincere il portoghese ad accettare la proposta: il tecnico Jorge Jesus lo chiama, offerta di prestito oneroso.

L’Al Hilal ora ci prova per Joao Felix. Il club saudita, allenato dal portoghese Jorge Jesus, vorrebbe affondare il colpo per il calciatore classe 1999, rientrato all’Atletico Madrid dopo il prestito al Chelsea.



Secondo quanto riferisce ‘O Jogo’, Joao Felix è fuori dai piani tattici dell’allenatore dei Colchoneros Diego Simeone, che non lo ha schierato durante le amichevoli estive, ed è alla ricerca di una nuova destinazione.

I sauditi, che hanno già rinforzato la rosa con - tra gli altri - il centrocampista serbo ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic fa sul serio e vorrebbe convincere Joao Felix a sposare il progetto attraverso l’allenatore e connazionale Jorge Jesus, che avrebbe chiamato direttamente il calciatore.

Dal canto suo il calciatore vorrebbe restare in Europa, con Barcellona e Benfica tra le possibili destinazioni.

Come rivela Fabrizio Romano l’addio in estate all’Atletico Madrid è praticamente certo, con la società saudita che starebbe imbastendo l’operazione sulla base del prestito oneroso e un ingaggio faraonico per convincere Joao Felix a lasciare l’Europa e intraprendere una nuova avventura nella Pro League.