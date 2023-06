L'Al Fateh vuole Sanchez: proposto un contratto da 10 milioni fino al 2024

Il club saudita mette nel mirino l'attaccante del Marsiglia che si svincolerà il 30 giugno: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno.

Il futuro di Alexis Sanchez potrebbe presto svilupparsi sul palcoscenico della Saudi Pro League. Sulle tracce del calciatore del Marsiglia, infatti, si è posto in maniera piuttosto decisa l'Al Fateh, formazione saudita disposta a fare ponti d'oro per assicurarsi l'attaccante cileno.

Secondo quanto riferito da 'Sky', il club avrebbe presentato all'ex attaccante di Inter e Udinese un'offerta da 10 milioni di euro per un contratto di durata annuale, ovvero con validità fino all'estate del 2024, ma con opzione per estendere il rapporto di un'altra stagione.

Il cileno, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, potrebbe dunque archiviare la sua esperienza nel calcio europeo per confrontarsi con il palcoscenico saudita.

In questa stagione, il classe 1988 ha segnato 18 goal in 44 apparizioni ufficiali, di cui 14 in Ligue 1. Un bottino di spessore con il quale ha contribuito al terzo posto finale dell'OM allenato da Igor Tudor.

Goal e qualità. Quello che da lui si aspetta l'Al Fateh - sesto quest'anno nel campionato saudita - ma deciso a farne il nuovo punto fermo del suo pacchetto offensivo.