L'Al Ahli non molla Zielinski: proseguono i contatti col Napoli

Il centrocampista polacco può lasciare i campioni d'Italia: il club saudita non molla, la proposta presentata al Napoli è ancora valida.

L’Al Ahli non molla Piotr Zielinski. Il club saudita continua a spingere sull’acceleratore per arrivare al centrocampista polacco del Napoli.

Domenica scorsa, la società dell’Arabia Saudita ha formulato un’offerta ufficiale per l’ex centrocampista dell’Empoli, in scadenza nel 2024 e lontano dall’accordo per il rinnovo del contratto.

Come riferisce Fabrizio Romano, proseguono i contatti tra il Napoli e l’Al Ahli, che preme per arrivare alla fumata bianca.

La proposta dei sauditi non cambia, ma l’arrivo di Jens Cajuste dal Reims e la trattativa con il Celta Vigo per Gabri Veiga potrebbero convincere il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis a dare il via libera alla cessione.

Il Napoli chiede oltre 30 milioni per il cartellino mentre per il centrocampista polacco è pronto un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione.

In occasione dell’incontro a Dimaro tra l’agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, e De Laurentiis, l’entourage del calciatore aveva aperto al rinnovo ma la scelta del presidente di ritoccare anche le cifre dell’anno previsto nell’attuale contratto in scadenza a giugno 2024.