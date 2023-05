L'Ajax fallisce la qualificazione alla Champions League: non accadeva da 14 anni

Con il terzo posto in Eredivisie, l'Ajax non si qualifica per la prossima edizione della Champions: il precedente risale alla stagione 2008/09

Nella prossima edizione della Champions League non ci sarà l'Ajax, una delle cliente più abituali della massima rassegna continentale e che nella sua storia ha alzato al cielo il trofeo più prestigioso d'Europa in ben quattro occasioni. I Lancieri, infatti, hanno chiuso il campionato di Eredivisie al terzo posto in classifica, rigorosamente alle spalle del PSV secondo e del Feyenoord campione d'Olanda. Un piazzamento che non basta per accedere al tabellone della coppa più importante per quanto concerne le competizioni riservate ai club. Un duro colpo per la formazione di Amsterdam che nella prossima stagione sarà chiamato a misurarsi sul palcoscenico dell'Europa League dopo 14 partecipazioni consecutive alla Coppa dei Campioni. Proprio così perché l'ultima volta in cui l'Ajax ha fallito la qualificazione alla Champions tramite il campionato risale alla stagione 2008/09 quando la squadra allenata prima da Van Basten e poi da van 't Schip si fermò al terzo posto. A quattordici anni di distanza il copione si ripete e i ragazzi guidati da John Heitinga sono costretti a masticare un boccone amarissimo.

