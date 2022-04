Kyriakopoulos espulso dopo il 90' di Sassuolo-Juventus: lo svela Dionisi

Oltre al danno, anche la beffa. Al termine della gara persa nel finale contro la Juventus, che ha espugnato il Mapei Stadium grazie a un guizzo in extremis di Moise Kean, il Sassuolo ha visto rosso. Nel senso del cartellino che il direttore di gara Maresca ha sventolato nei confronti di Giorgios Kyriakopoulos.

A confermarlo è stato Alessio Dionisi, allenatore neroverde, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha detto:

"I ragazzi hanno giocato dal primo all'ultimo minuto, la Juve ha i giocatori per gestire la partita ma l'abbiamo chiusa a metà campo. Di più era difficile fare: peccato l'espulsione a fine partita di Kyriakopoulos, ma devo un po' capirli perché onestamente c'era già tanto nervosismo a fine primo tempo... è andata così".

Il Sassuolo non è propriamente rimasto in 10 uomini, perché come detto il greco è stato espulso dopo il 90', dunque a partita finita. Ma c'è attesa per capire quale sia stata l'entità delle sue proteste nei confronti di Maresca e, di conseguenza, la lunghezza della squalifica che verrà stabilita nei prossimi giorni dal Giudice Sportivo.

Lo stesso Kyriakopoulos era stato protagonista di uno degli episodi controversi della sfida: da una palla a lui rubata da Morata - irregolarmente, secondo i giocatori del Sassuolo - è nata infatti l'azione che ha portato all'1-1 messo a segno da Dybala agli sgoccioli del primo tempo.