Kvaratskhelia pronto a dire 'sì' al Napoli: rinnovo fino al 2028 con ingaggio raddoppiato

Si avvicina la firma del georgiano, completamente sintonizzato sulla causa del Napoli dopo la conquista dello storico Scudetto.

La Lega Serie A lo ha appena nominato MVP della stagione 2022/23, premio che gli sarà consegnato nel prepartita di Napoli-Sampdoria al 'Maradona', in occasione dell'ultima giornata di campionato: Khvicha Kvaratskhelia ha fatto 'all-in' al suo primo anno in Italia, portandosi a casa l'intero piatto sul tavolo di gioco.

In doppia cifra di goal e assist, il georgiano ha incantato sulla fascia sinistra rendendo un po' più sbiadito il ricordo di Lorenzo Insigne, impresa di certo non facilmente raggiungibile. Ora, però, all'ombra del Vesuvio c'è chi teme uno scippo ai danni di De Laurentiis che, dalla sua, ha il vantaggio di un lungo contratto in grado di mettere al riparo da cattive sorprese.

Contratto che, salvo colpi di scena, sarà presto rinnovato: come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', i frutti dell'incontro andato in scena a marzo tra la dirigenza azzurra e l'agente Mamuka Jugeli potrebbero vedersi nel prolungamento di un ulteriore anno, con nuova scadenza fissata nel 2028 dunque, e un ingaggio raddoppiato (da 1,2 milioni a 2,5).

Se sul futuro a lungo termine non sembrano esserci punti interrogativi, lo stesso non può dirsi per quello a breve: Kvaratskhelia è stato convocato dalla Georgia per le partite di Nations League del 17 e 20 giugno contro Cipro e Scozia, ma figura anche tra i pre-convocati per gli Europei Under 21, in programma dal 18 giugno al 9 luglio.

Da lato Napoli si spera che vada in porto l'opzione della nazionale maggiore e non la seconda, che obbligherebbe Kvaratskhelia a disertare la prima parte del ritiro estivo e a presentarsi nella seconda tranche a Castel Di Sangro: in caso contrario sarebbe a disposizione già a Dimaro, riposato e magari fresco di matrimonio con la fidanzata Nitza Tavadze. Un altro 'sì' dopo quello in salsa azzurra.