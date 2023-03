Eurogoal all'Atalanta, quarti di Champions ed MVP: il marzo d'oro di Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia calciatore di marzo in Serie A: la magia all'Atalanta fa il paio con l'approdo ai quarti di Champions e sugella un mese super.

Non provate a fermarlo. Khvicha Kvaratskhelia eletto calciatore del mese in Serie A (successe già ad agosto), un riconoscimento che sa di ciliegina su una torta - quella di marzo - di una prelibatezza assoluta. Sia per il georgiano, che per il Napoli.

Il rigore fallito a Francoforte a fine febbraio, anzichè abbatterlo, ha dato al 77 ulteriore slancio per confermare come il mondo del pallone si trovi di fronte ad un 'crack': l'assist di tacco a Di Lorenzo per lo 0-2 sul campo dell'Eintracht, dopo l'errore dal dischetto, ha avuto il sapore di un immediato riscatto tutto tecnica e personalità avvalorato dalla prova di Empoli e antipasto di ciò che sarebbe avvenuto.

Tolta la prova sbiadita con la Lazio, in cui a risultare sottotono è stato tutto il Napoli, per Kvaratskhelia a marzo solo gioie: superfluo sottolineare come il picco massimo sia rappresentato dall'eurogoal all'Atalanta, uno slalom speciale da fuoriclasse assoluto e tra i frame indiscussi della cavalcata Scudetto azzurra. Una rete talmente bella da scomodare i paragoni con Diego.

Magia alla Dea e, 4 giorni più tardi, lo storico traguardo tagliato insieme a Spalletti e al resto dei compagni: tris all'Eintracht e Napoli per la prima volta ai quarti di Champions, con lampi di Kvara a squarciare il cielo di un 'Maradona' festante.

Tacco in Germania, tacco a Torino: così, Khvicha, prima della sosta ha innescato Olivera e favorito il cross al bacio per il momentaneo 0-3 dell'altra bocca da fuoco Osimhen. Un poker, quello rifilato ai granata, su cui la griffe di Kvaratskhelia è resa ancor più evidente dal penalty con cui il georgiano aveva sbloccato il punteggio e dall'assist a Ndombele.

E' stato l'ultimo acuto di un marzo super andato in archivio con la pausa per le Nazionali, ora conclusa e che apre le porte ad un aprile sconsigliato ai cuori deboli: il Milan domenica, il Milan altre due volte nel crocevia che porta alle semifinali di Champions, la possibilità di festeggiare il tricolore entro la fine del mese. Napoli sogna guidata da Kvara, MVP di marzo e ad oggi dell'intera stagione.