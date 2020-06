Kumbulla alla Lazio, è quasi fatta: c'è l'accordo col giocatore

L'incontro tra Lazio e Verona per Kumbulla è stato fruttuoso: i biancocelesti hanno l'accordo col difensore, intesa quasi trovata tra i club.

La scatta sull' . Non in classifica, dove i nerazzurri hanno recuperato un punto, ma sul mercato: Marash Kumbulla è l'obiettivo principale dei biancocelesti per la difesa e l'incontro andato in scena ieri ha avuto un esito positivo.

Il summit - a cui hanno partecipato il presidente e il ds scaligeri, Setti e D'Amico, oltre a Tare - si è tenuto a Villa San Sebastiano negli uffici di Lotito ed è durato 4 ore: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i capitolini hanno presentato la loro offerta che, tra parte fissa, bonus e contropartite, arriva a sfiorare i 26-27 milioni.

Una cifra importante per un giocatore di soli 20 anni esploso al primo anno di , con il quale è stato già raggiunto un accordo sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

A questo punto vanno limati gli ultimi dettagli tra i club per la fumata bianca definitiva che porterà all'ufficializzazione dell'approdo alla Lazio di Kumbulla, destinato a diventare il nuovo pilastro della retroguardia laziale dove potrà crescere ulteriormente sotto l'ala protettiva di un leader del calibro di Francesco Acerbi.

E l'Inter? Marotta e Ausilio per ora stanno a guardare, ma non è da escludere che si facciano avanti per contrastare l'avanzata della Lazio, ad oggi in pole position per l'italo-albanese che in stagione ha realizzato un goal e offerto una lunga serie di ottime prestazioni.