Kumbulla-Inter, c'è l'accordo: intesa sul contratto

L'Inter ha trovato un'intesa sul contratto con Marash Kumbulla. Per chiudere l'operazione manca l'accordo col Verona.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l' ha trovato un'intesa economica con Marash Kumbulla. I nerazzurri hanno l'accordo sul contratto ed ora puntano a chiudere l'operazione con il .

La trattativa va avanti da molto tempo ma l'Inter adesso sembra essere intenzionata a chiudere in fretta. Il centrale albanese con cittadinanza italiana ha convinto quest'anno nella difesa a tre del Verona, che dal punto di vista tattico è molto simile a quella attuata da Antonio Conte in nerazzurro.

Qualche mese fa anche la sembrava essere in corsa per Kumbulla, prima he poi si concretizzasse maggiormente la trattativa tra il difensore centrale e l'Inter.

Altre squadre

Adesso l'obiettivo è vicino al traguardo: tutto fatto con Kumbulla, restano da chiudere alcune parti della trattativa con il Verona, che dopo Rrahmani e Amrabat si prepara a lasciar partire un altro suo pilastro.