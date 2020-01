Kulusevski, la Juventus e il commento di D'Aversa: "E' cambiato"

Dopo l'annuncio del trasferimento alla Juventus, è scattato qualcosa in Kulusevski secondo D'Aversa: "Come se volesse dimostrare qualcosa".

Non è andata bene, per usare un eufemismo, la prima e probabilmente l'ultima partita da avversario di Dejan Kulusevski contro la allo Stadium.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Il nuovo acquisto bianconero - pagato 44 milioni di euro in questa finestra di mercato - è stato il peggiore in campo del con tantissimi errori e una prestazione complessiva davvero preoccupante.

Il tecnico parmense D'Aversa non ha nascosto che effettivamente qualcosa è cambiato in Kulusevski dopo l'annuncio del trasferimento alla Juventus, come se avesse perso la sua spensieratezza.

L'articolo prosegue qui sotto

"Ultimamente è cambiato, gioca in maniera frenetica, come se volesse dimostrare qualcosa. Dejan viene visto in maniera diversa in questo momento. Prima era il ragazzo che veniva dalla Primavera, ora deve essere ancora più bravo. La ha fatto un investimento importante e ora verrà giudicato come un giocatore importante che il prossimo anno giocherà in una big. Deve andare in campo e giocare in maniera serena e divertirsi. Deve fare ciò che sa fare con le sue armi, in maniera serena per l’età che ha".

Dopo la super prestazione contro il , il rendimento di Kulusevski è crollato in maniera netta nelle successive quattro partite, con un solo assist all'attivo contro il .

Improssivamente è cresciuto lo scetticismo sulla grossa cifra spesa per lui dalla Juventus, ma D'Aversa in tal senso non ha dubbi: "Vi garantisco che è veramente forte dal punto di vista tecnico, perché abbina quantità e qualità. Ha gradi margini di miglioramento".