Kulusevski all'Inter, l'Atalanta vuole anticipare a gennaio: Politano pedina di scambio

L'Inter punta a Dejan Kulusevski per la prossima stagione, ma l'Atalanta vorrebbe anticipare a gennaio, con Politano a Bergamo e Barrow al Parma.

Non è nemmeno terminato il girone d'andata, ma Dejan Kulusevski si sta già imponendo come uno dei top del campionato di . E ha già gli occhi addosso di diverse big, tra le quali l', che vorrebbe il 2000 svedese - di proprietà dell' in prestito al - già per la prossima stagione.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport' però l'Atalanta vorrebbe provare ad anticipare i tempi dell'operazione e mandare il talento 19enne a Milano già a gennaio. L'obiettvo della 'Dea' sarebbe infatti arrivare a Matteo Politano, attualmente finito dietro nelle gerarchie di Antonio Conte.

Per chiudere il giro e fare contento il Parma, che ha già chiarito di non voler assolutamente perdere Kulusevski a gennaio, i bergamaschi avrebbero pensato a Musa Barrow, in prestito come Politano e come lo stesso Kulusevski all'Inter, per il momento. Soluzione che comunque non convince il Parma e forse nemmeno l'Inter.

I piani dei nerazzurri sarebbero infatti quelli di impostare lo svedese come interno di centrocampo, mentre per ora al Parma ha coperto soltanto ruoli più offensivi. Per Conte sarà più facile lavorare su quest'aspetto del gioco durante la preparazione estiva piuttosto che a stagione in corso.

Anche lo stesso giocatore sembra preferire un salto in avanti in estate, per poter chiudere il suo primo anno da titolare. Se la squadra di D'Aversa è più vicina all'Europa che alla zona retrocessione è anche merito della sua esplosione. Quella che ha stregato l'Inter e per cui è al lavoro con l'Atalanta per portarlo a Milano. Anche se, molto probabilmente, soltanto da giugno. Con buona pace dei bergamaschi.