Kulusevski alla Juventus, tutto confermato: è sbarcato a Torino

Il giocatore svedese effettuerà le visite mediche nella giornata di giovedì, per poi trasferirsi alla Juventus la prossima estate.

Dejan Kulusevski è a . Il giocatore svedese, infatti, è sbarcato nella città piemontese, pronto a diventare un nuovo giocatore della : giovedì le visite mediche e la firma, con il passaggio in bianconero effettivo che arriverà comunque, a meno di sorprese, solamente in estate.

Il non hai infatti intenzione di privarsi di Kulusevski, attualmente in prestito dall' . I gialloblù sono del resto in un'ottima posizione di classifica e l'apporto del giovane svedese sarà fondamentale per provare a raggiungere l' .

Kulusevski potrà cominciare a vestire la maglia della Juventus dal giugno 2020: pronto un contratto quadriennale fino al 2024, con l'Atalanta che guadagnerà 35 milioni più bonus

Il presidente del Parma, Pizzarotti, è stato abbastanza chiaro riguardo il futuro immediato di Kulusevski:

"Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi".

Nonostante la giovane età, al suo primo anno da titolare in , Kulusevski sta dimostrando di poter avere un futuro radioso: in questa prima parte di campionato il giocatore nordico ha già messo insieme quattro goal e sette assist, in quest'ultimo caso utili a renderlo tra i migliori d'Europa.