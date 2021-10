Kuipers, Italia-Inghilterra e l'aneddoto su Chiellini: "Gli ho detto di non mettermi pressione"

Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020. A Wembley ha diretto Bjorn Kuipers, che a 'Sky' a distanza di quasi 3 mesi dalla sfida svela un retroscena con protagonista Giorgio Chiellini.

Il fischietto olandese, designato dall'UEFA per il match che ci ha incoronati campioni d'Europa, racconta quanto accaduto a pochi minuti dal calcio d'inizio col capitano azzurro.

"Durante il riscaldamento si è avvicinato per farmi i complimenti e l'in bocca al lupo per la partita. Allora ne ho approfittato per raccomandarmi di non protestare e non mettermi pressione chiedendo ammonizioni, altrimenti sarei stato severo. Naturalmente ho detto la stessa cosa al capitano dell'Inghilterra, Harry Kane".