Kroos contro l'UEFA: "Perché la Nations League sì e la Superlega no?"

L'idea di far nascere la Superlega è tutt'altro che morta. Anzi: dopo il fallimento del primo tentativo, storia di un paio d'anni fa circa, lo scenario è ora quello di introdurre nel progetto dai 60 agli 80 club. Senza più padri fondatori, come accaduto nell'aprile del 2021, ma con un'inclusione basata sulle prestazioni sportive e sui risultati.

È un'idea che trova d'accordo Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, che al proprio podcast Einfach mal Luppen ha spiegato per filo e per segno i motivi della propria posizione.