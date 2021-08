Kovalenko passa allo Spezia: arriva in prestito dall'Atalanta

Il centrocampista ucraino classe 1996, acquistato nella scorsa stagione dai bergamaschi, approda in Liguria con la formula del prestito.

Viktor Kovalenko è un nuovo calciatore dello Spezia. Attraverso un comunicato ufficiale, la formazione ligure ha annunciato l'ingaggio del centrocampista ucraino di proprietà dell'Atalanta con la formula del prestito.

Sbarcato sul palcoscenico della Serie A nella passata stagione, l'ex Shakhtar Donetsk non è mai riuscito a scalfire le solide gerarchie di Gian Piero Gasperini raccogliendo soltanto una presenza ufficiale in massima serie.

Per il classe 1996, dunque, si è reso necessario il parcheggio momentaneo in un'altra formazione del campionato italiano al fine di maturare esperienza e un minutaggio decisamente più importante.

Lo Spezia - che da gennaio avrà il mercato bloccato per ben quattro sessioni - non si è fatto trovare impreparato all'appuntamento e ha trovato l'accordo con il calciatore che ha vestito in 199 occasioni la maglia dell'attuale squadra allenata da Roberto De Zerbi e che, in estate ha esordito a Euro 2020 agli ordini di Andriy Shevchenko.