Kovacic vicino al Manchester City: si cerca l'accordo definitivo col Chelsea

I Citizens irrompono sul centrocampista croato, con il quale c'è già un principio d'accordo: si lavora all'intesa con il club londinese.

Il Manchester City è ovviamente concentrato sul campo e mette nel mirino le due finali che potrebbero garantirgli di centrare il prestigioso 'Treble'.

Dopo la vittoria della Premier League, infatti, i Citizens affronteranno il Manchester United, sabato nella finale di FA Cup, e il prossimo 10 giugno l'Inter a Istanbul nella notte che mette in palio la Champions League.

In parallelo, però, in casa City si lavora già in ottica 2023/24 e il primo grande colpo dell'estate potrebbe arrivare proprio da una diretta avversaria di Premier, ovvero il Chelsea.

Proprio così perché secondo quanto raccolto da 'Sky', la squadra di Pep Guardiola è pronta a portare in quel di Manchester Mateo Kovacic. I Blues, infatti, sembrerebbero intenzionati a rivoluzionare il proprio pacchetto di centrocampo e l'ex Inter rientra nella lista dei calciatori sacrificabili.

Musica per le orecchie del City che, di fatto, ha già definito l'accordo con il classe 1994 e che ora è in diretto contatto con il Chelsea per trovare al più presto la quadra dell'affare.

Approdato al Chelsea nel 2018, Kovacic vedrà il proprio contratto con i Blues scadere tra un anno esatto. In altre parole, la prossima sessione rappresenta l'ultima opportunità per provare a monetizzare la cessione dell'ex Real Madrid e in tal senso il City è pronto al blitz decisivo.