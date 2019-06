Koulibaly non si sbilancia: "Futuro? Penso resterò a Napoli”

Il ha cominciato con il piede giusto la Coppa d'Africa, battendo la con i goal di Keita Balde e Diatta. Al termine della partita, Kalidou Koulibaly ha parlato a Goal, facendo capire al momento le sue priorità.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

"Tutti parlano di me, ma io sto pensando solo al Senegal, perché questo è il mio obiettivo adesso e voglio raggiungere qualcosa di grande con la mia Nazionale. Se resterò a ? Non lo so, credo di sì".