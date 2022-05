L'agente di Koulibaly: "Aspettiamo il Napoli, nessun accordo con altri club"

Falì Ramadani spazza via le voci sul futuro del centrale difensivo : "Nessun'intesa con altri. Aspettiamo l'offerta del Napoli e di De Laurentiis".

Falì Ramadani, agente piuttosto attivo in Italia e procuratore fra gli altri anche di Kalidou Koulibaly, parla del futuro del difensore del Napoli ai microfoni del Corriere dello Sport.

"Le quotidiane notizie che riguardano Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al suo futuro e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club"

Palla dunque al patron azzurro, che deve presentare un'offerta tale da respingere le sirene straniere di Barcellona, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Il prezzo del cartellino di Koulibaly si aggira intorno ai 40 milioni euro, una cifra elevata per un calciatore che va in scadenza a giugno 2023.

Al via i negoziati per il prolungamento, con un ingaggio sensibilmente ritoccato verso l'alto. A fare la differenza, per Ramadani, potrebbero essere però i sentimenti.

"Napoli è una città difficile da lasciare perché la volontà dei tifosi ha un peso e De Laurentiis tiene in considerazione la loro opinione. A me non piace scontrarmi e se dovrò andarmene lo farò in maniera pulita e senza litigare. Per il momento sono tranquillo e sto bene a Napoli ma vedremo cosa accadrà al termine della stagione".

Parole dello stesso Ramadani, rilasciate non più tardi di qualche giorno fa al magazine Onze Mondial.