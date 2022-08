Koulibaly espulso in Leeds-Chelsea: sbracciata a Gelhardt e secondo giallo

Doppia ammonizione per il difensore senegalese: sbracciata a Gelhardt proprio sotto gli occhi dell'arbitro di Leeds-Chelsea.

Hanno vissuto sicuramente giornate migliori i tifosi del Chelsea, atterriti dalla prima sconfitta stagionale: ad 'Elland Road' è il Leeds ad avere la meglio con un netto 3-0 che certifica il pomeriggio da incubo dei ragazzi di Thomas Tuchel.

Il primo 'indizio' lo si è avuto con l'errore di Mendy che ha spianato la strada ad Aaronson per il goal del vantaggio dei padroni di casa, a cui ha fatto seguito il raddoppio di Rodrigo grazie ad un colpo di testa preciso e angolato.

Harrison ha siglato il tris da pochi passi nella ripresa, prima del secondo cartellino giallo mostrato a Kalidou Koulibaly al minuto 84 per una sbracciata 'tattica' ai danni di Joe Gelhardt, impossibile da non sanzionare per il direttore di gara.

Un passo indietro per il senegalese dopo il goal rifilato al Tottenham nel derby londinese della settimana scorsa, dalla coda velenosa per l'incredibile faccia a faccia tra Antonio Conte e Thomas Tuchel che ha catturato le attenzioni dei media inglesi e non solo.

Koulibaly sarà dunque assente per l'impegno casalingo col Leicester in programma a 'Stamford Bridge' sabato 27 agosto, già importante ai fini di una classifica che parla di soli quattro punti racimolati nelle prime tre giornate.