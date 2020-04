Koulibaly al PSG? Gueye spinge: "Sarebbe fantastico per lui"

Il centrocampista dei parigini spera di poter giocare con il compagno di Nazionale: "Lo chiamo Il mio Generale".

Non è stata certo una stagione esaltante quella pre-coronavirus per Kalidou Koulibaly. Probabilmente la peggiore da quando è arrivato al . Tanti, troppi errori sotto Ancelotti prima e Gattuso poi, con un infortunio a complicare ulteriormente l'annata. Il futuro? Chissà.

Il non ha certo mollato la presa per Koulibaly e il connazionale Idrissa Gueye spinge per averlo a Parigi. Compagni nella rappresentativa senegalese, l'interno di centrocampo ha parlato dell'eventuale approdo del numero 26 del Napoli. Un sogno.

Intervistato da Canal +, Gueye non si è certo nascosto:

Altre squadre

"Non ne ho ancora discusso con nessuno, ad eccezione di uno dei miei allenatori che mi ha inviato un messaggio dicendo che sarebbe fantastico".

Quella parola è ripetuta più volte:

"Sì, certo, sarebbe fantastico per lui e soprattutto per il club. Sarebbe bello anche per me avere un altro senegalese nel club. Vado molto d’accordo con lui. Lo chiamo Il mio generale".

Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2013 e più volte il Napoli ha rifiutato grosse offerte per una sua partenza, ma la situazione relativa alle perdite causa coronavirus e il rendimento del giocatore potrebbero cambiare la storia di tale trasferimento nei prossimi mesi.

Intanto il Napoli sta valutando alternative sul calciomercato in caso di addio all'ex : oltre alla conferma di Maksimovic, rinato nella seconda parte di , occhi su Robin Koch del . Non è neanche tramontata l'ipotesi Vertonghen, sul quale c'è però anche l' .