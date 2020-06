Kouassi, il Milan spera: il difensore ha scelto di lasciare il PSG

Il difensore francese lascerà il PSG a parametro zero: anche il Milan spera di spuntarla.

Tanguy Kouassi si è fatto conoscere al mondo in un tardo pomeriggio di metà febbraio, quando ha segnato una doppietta all' . Niente di strano, all'apparenza. Se non fosse che si tratta di un classe 2002, di professione difensore.

Su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa e il suo futuro incerto. Secondo 'RMC', però, una certezza esiste: come ha confermato Goal, il difensore non sarà più un difensore del .

Il 18enne avrebbe infatti scelto di lasciare la capitale francese, dopo 13 presenze tra i 'grandi' quest'anno. Kouassi si è guadagnato la fiducia di Tuchel, entrando di fisso nel giro della prima squadra. Evidentemente, non è stato sufficiente.

Altre squadre

Il nome del classe 2002 è stato accostato anche al negli scorsi giorni: i rossoneri sono tra le molte squadre interessate e, dopo Kalulu, sperano di convincere un altro talento francese a far parte della rosa a partire dalla prossima stagione.