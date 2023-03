Kostic re degli assist: con la Juventus è già a quota 10

Il serbo è il padrone incontrastato della fascia sinistra bianconera: con 10 passaggi decisivi è il miglior assistman stagionale della Juventus.

Tanto per cambiare, anche Juventus-Friburgo porta la sua griffe: è l'assist il marchio di fabbrica di Filip Kostic che, da questo punto di vista, può vantare numeri eccezionali in grado di fare le fortune del club bianconero.

Il cross calibrato scoccato dalla sinistra ha permesso a Di Maria di impattare di testa il pallone e di depositarlo alle spalle di Flekken: una 'connection' perfetta, ma anche il decimo assist stagionale in tutte le competizioni per il serbo con la maglia della 'Vecchia Signora'.

Nella speciale classifica interna di chi ha elargito più passaggi decisivi, figura infatti al primo posto proprio davanti al 'Fideo', fermo a quota 7: quello contro il Friburgo è stato il primo in questa Europa League (dal 2018/2019 è uno dei giocatori in doppia cifra della competizione assieme a Bruno Fernandes con 11 assist), ultimo di una serie che comprende un'equa distribuzione per quanto riguarda Coppa Italia e Champions League (uno a testa) e i sette in campionato, dove è alle spalle dei soli Kvaratskhelia (9) e Milinkovic-Savic (8).

Un totale di 10 assist da quando è un giocatore della Juventus, che poi sarebbero 11 in stagione con i club considerando pure la sfida di Coppa di Germania disputata quando era ancora sotto contratto con l'Eintracht, nello 0-4 rifilato al Magdeburgo il 1° agosto 2022.

"E' un giocatore straordinario - ha dichiarato Allegri ai microfoni di 'DAZN' - un ragazzo d'oro, un grande professionista che sta facendo una grande annata".

Oltre ad essere un simbolo tecnico, Kostic è un esempio anche sotto l'aspetto della continuità, di prestazioni e intesa in senso assoluto: delle 36 uscite stagionali della Juventus, il serbo ha saltato soltanto l'ottavo di Coppa Italia contro il Monza e non per una questione fisica, ma puramente di turnover operato in quella circostanza da Massimiliano Allegri.

Un vero e proprio uomo in più su cui poter contare nel momento del bisogno: se proprio vogliamo trovare una 'pecca', questa risiede nel numero di goal segnati (appena due, entrambi in Serie A), un'inezia rispetto al contributo offerto in termini di assist vincenti che rende comunque l'annata di Kostic decisamente positiva.