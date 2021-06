Koopmeiners verso l'Atalanta, il ds dell'AZ: "Siamo in trattativa con i nerazzurri"

L'Atalanta vuole rinforzare il suo centrocampo con Koopmeiners dell'AZ Alkmaar, che conferma l'esistenza di una trattativa.

L'Atalanta si sta muovendo sul mercato, per affrontare al meglio la prossima stagione sia in campionato che in Champions League. L'obiettivo numero uno dei nerazzurri è Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ Alkmaar.

Le conferme di questo interesse arrivano proprio dal club olandese, tramite un'intervista rilasciata dal ds Max Huiberts a Voetbal International:

"È in corso una trattativa con l'Atalanta, che la scorsa settimana si è fatta avanti per la prima volta per il giocatore. Non commento le cifre, ma al momento i nerazzurri sono l'unico club che ci ha chiesto ufficialmente Koopmeiners".

Il club di Percassi ha offerto una cifra tra i 12 e i 14 milioni di euro, emntre la richiesta dell'Az Alkmaar è di 20. Trovando un compromesso l'Atalanta potrebbe assicurarsi uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo, capace nell'ultima stagione di mettere insieme 17 goal e 7 assist in 40 partite tra tutte le competizioni.