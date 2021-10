Kolarov multato: gesto volgare contro i suoi ex tifosi della Lazio

Nel secondo tempo di Lazio-Inter, l'esterno è stato protagonista di "un gesto volgare e provocatorio". Multa di 10.000 euro.

Non è stata certo una serata felice quella di sabato per i tifosi dell'Inter e i suoi giocatori. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League è arrivato il secondo k.o stagionale, stavolta contro la Lazio all'Olimpico. Giornata negativa anche per Aleksandar Kolarov.

Il serbo, ex della Lazio, è stato infatti multato con 10.000 per aver battibeccato con i suoi vecchi tifosi: è stato il giudice sportivo a confermare con una nota come Kolarov abbia rivolto ai fans della Lazio un gesto che ha portato alla decisione.

Sul finale di gara, Kolarov si è reso protagonista in negativo:

"per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Kolarov ha giocato nella Lazio tra il 2007 e il 2010, per poi approdare al Manchester City e dunque sull'altra sponda del Tevere, alla Roma, nel 2017: in biancoceleste ha conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, prima di essere scelto dai Citizens.

Arrivato all'Inter nell'estate 2020, Kolarov ha giocato appena undici gare nella prima stagione in nerazzurro, ma conquistando il primo Scudetto italiano della sua carriera. Nell'attuale annata, invece, appena 16 minuti e una sola presenza, contro il Bologna.