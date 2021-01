Kokorin in Italia: visite mediche con la Fiorentina

La Fiorentina abbraccia Aleksandr Kokorin: visite mediche a Villa Stuart nel pomeriggio per l'attaccante russo, martedì la firma. Ha scelto la 91.

Aleksandr Kokorin pronto per iniziare la nuova avventura in . L'attaccante russo, in giornata, svolgerà le visite mediche con la .

Kokorin, che i viola hanno acquistato a titolo definitivo dallo , è atterrato per effettuare i test di rito col club di Commisso a Villa Stuart nel primo pomeriggio.

La conferma è giunta dal profilo Twitter della Fiorentina, in un video che immortala Kokorin annunciare il suo approdo nel Bel Paese.

"Ho scelto Firenze per la sua bellezza. Prenderò il 91".

La punta, martedì, apporrà la firma sul contratto coi gigliati: 3 anni e mezzo e il compito di aumentare il peso offensivo della squadra di Prandelli.