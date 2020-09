Koeman riapre a Suarez: "Se resta farà parte della rosa"

L'addio di Suarez al Barcellona non è così certo, Koeman lascia aperto uno spiraglio: "Gli ho parlato, vedremo. Se resta sarà uno in più".

Luis Suarez si allontana dalla ed a sorpresa si riavvicina al . L'attaccante uruguaiano, d'altronde, ha ancora un contratto con i blaugrana ed al momento all'orizzonte non sembrano esserci troppe pretendenti.

I bianconeri si sono tirati indietro dopo aver verificato le difficoltà nel fare ottenere a Suarez il passaporto da comunitario entro i primi di ottobre, data di chiusura del calciomercato e delle liste UEFA per la .

Ecco allora che Ronald Koeman, al termine dell'amichevole giocata e vinta dal Barcellona contro il con doppietta di Messi, non ha escluso che Suarez possa restare in Catalogna nonostante l'attaccante non sia stato neppure convocato.

"Gli ho parlato stamattina. Vediamo se c'è una via d'uscita o meno. Noi abbiamo sempre detto che rispettiamo i contratti e se dovesse restare sarà un giocatore in più della nostra rosa".

Il futuro del Pistolero, insomma, è ancora tutto da scrivere. Non resta che aspettare ancora qualche settimana.