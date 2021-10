Koeman peggiora se stesso: solo 15 punti per il Barcellona dopo 9 giornate

Dopo la stagione tutt'altro che positiva dello scorso campionato, quest'anno il Barcellona di Koeman è partito anche peggio, con 15 punti in 9 partite

Proprio non decolla il rapporto tra Ronald Koeman e il Barcellona. Dopo una stagione burrascosa, conclusa con l'addio di Lionel Messi e la vittoria della Coppa del Re come unica consolazione, anche quest'anno i blaugrana non hanno iniziato nel migliore dei modi.

La sconfitta maturata al Camp Nou per 1-2 nel Clasico contro il Real Madrid fa sì che i catalani siano riusciti nell'impresa di fare meno punti rispetto all'anno scorso arrivati a questo momento della stagione. L'anno scorso, arrivati alla nona partita della Liga, il Barcellona era a quota 17 punti. Uno score magro, tra i peggiori nella storia del club tra i più prestigiosi in Europa.

Ma nella Liga 2021/2022 i ragazzi di Koeman hanno fin qui fatto addirittura peggio. Dopo nove gare i punti messi a registro dal Barcellona sono solo 15, maturati con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Due punti che malgrado la stagione sia iniziata da poco pesano già come un macigno sulla testa dell'allenatore.

Per tornare a un inizio di campionato così negativo con 15 punti in nove incontri di campionato, bisogna tornare al 2002/2003. E per ironia della sorte sulla panchina del Camp Nou c'era un altro olandese: Louis Van Gaal. Una stagione complicata per il tecnico che fu esonerato dopo 19 giornate in favore di Radomir Antic.

Complicato anche il percorso in Champions League per il Barcellona. Sono solo tre i punti ottenuti nel girone in altrettante partite giocate. Sconfitti da Barcellona e Benfica, i catalani hanno conquistato la loro unica vittoria nel torneo sconfiggendo la Dinamo Kyev.

Al momento dell'uscita dallo stadio, un gruppo corposo di tifosi blaugrana ha riversato la sua rabbia sull'auto di Ronald Koeman. Il mezzo usato dall'olandese per allontanarsi dal Camp Nou è stato oggetto di diverse manate e alcuni calci.