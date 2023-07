Kluivert erede di Montella: è il nuovo allenatore dell'Adana Demirspor

L'olandese è il successore di Montella: non si sedeva in panchina dal 2021, quando guidò la nazionale di Curaçao nelle qualificazioni mondiali.

Cambio della guardia sulla panchina dell'Adana Demirspor: Vincenzo Montella non era più l'allenatore del club turco da qualche settimana e, il suo posto, è stato preso da un altro ex attaccante di livello.

Stiamo parlando di Patrick Kluivert, successore dell'Aeroplanino che sembrava ad un passo dalla firma col Fenerbahce: alla fine la società di Istanbul ha scelto il 62enne Ismail Kartal, già al timone della squadra in altre precedenti occasioni.

Per l'olandese si tratta di un ritorno in bello stile in un ruolo che non lo ha visto spesso protagonista: l'ultima esperienza risaliva infatti al maggio 2021, quando con la nazionale di Curaçao fallì l'accesso al terzo turno di qualificazione per Qatar 2022. Allora sostituì Guus Hiddink, impossibilitato a sedersi in panchina a causa della positività al Covid-19.

Kluivert ha alternato la carriera da allenatore con quella da dirigente: spiccano i periodi da direttore sportivo del PSG e da responsabile del settore giovanile del Barcellona, in cui militò da calciatore tra il 1998 e il 2004.

Avrà il compito di provare a fare meglio del suo predecessore, capace di condurre l'Adana Demirspor fino ad un convincente quarto posto nell'ultima Süper Lig, utile per la qualificazione al secondo turno di Conference League dove gli avversari saranno i romeni del Cluj.