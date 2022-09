Kluivert al Valencia: dalla Roma alla corte di Gattuso

Altra cessione a titolo temporaneo per l'olandese, che lascia nuovamente la Roma: stavolta proseguirà la carriera in Spagna.

Justin Kluivert lascia nuovamente la Roma. L'attaccante olandese, infatti, è un nuovo giocatore del Valencia, squadra allenata da Rino Gattuso. L'ufficialità del trasferimento è arrivata a pochi minuti dal termine delle trattative, fissate in Spagna per la mezzanotte locale.

Kluivert sembrava ad un passo dal passaggio al Fulham, ma il mancato permesso di lavoro ha bloccato il passaggio a Londra, con i britannici che hanno optato per altri acquisti, tra cui Vinicius, ex Napoli. Sul gong del calciomercato l'approdo in Spagna.

Prima la Lega spagnola, dunque la Roma, hanno confermato il trasferimento di Kluivert:

"Kluivert ceduto a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, al Valencia. In bocca al lupo, Justin!"

Classe 1999, Kluivert, figlio dell'ex Barcellona e Milan, Patrick, non è riuscito ad imporsi alla Roma, dove è approdato nel 2018: un biennio dopo l'addio per giocare in prestito al Lipsia, al Nizza ed ora al Valencia. Il quinto campionato della sua carriera, ad appena 23 anni.