Kluivert al Fulham, salta tutto: niente permesso di lavoro

Il trasferimento di Justin Kluivert al Fulham starebbe per saltare, l'olandese non può ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra.

Intoppo nel calciomercato della Roma che rischia di dover trovare una nuova sistemazione a Justin Kluivert nelle ultimissime ore. I giallorossi avevano raggiunto un accordo per il trasferimento dell'olandese al Fulham in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro, che peraltro sarebbe scattato alla prima presenza di Kluivert. Adesso però a bloccare il trasferimento sarebbe l'impossibilità di ottenere il permesso di lavoro necessario a Kluivert per giocare in Inghilterra. Un problema burocratico che rischia seriamente di fare saltare l'affare e mettere nei guai la Roma, chiamata a risolvere il caso in poche ore per non ritrovarsi in rosa un giocatore fuori dal progetto. Nell'ultima stagione Justin Kluivert ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Nizza con cui ha messo insieme 27 presenze segnando anche 4 goal. Il giocatore però non rientra nei piani di Mourinho, ecco perchè la Roma deve cercare una nuova sistemazione.

