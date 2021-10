Salah scrive la storia e raggiunge Drogba, Klopp: "E' il giocatore più forte del mondo"

Con il goal al Watford il giocatore egiziano ha raggiunto Drogba nella classifica dei migliori realizzatori africani in Premier League.

Per poco Firmino non lo colpiva al volto, esultando accanto a lui a Vicarage Road: lo ha sfiorato con un calcio volante, proprio mentre guardava, fisso, i suoi tifosi, in festa.

Contro il Watford Mohamed Salah ha messo a segno il suo decimo goal in 10 partite stagionali tra Premier League e Champions League: tra l'altro in grande stile, con una rete da applausi a scena aperta.

Al 54' semina il panico, confermando il suo status di "imprendibile": prima elude l'intervento di 3, sì, 3 difensori con una finta con la suola, poi manda al bar, facendolo sedere, Cathcart, che di quell'azione deve aver capito molto poco.

Infine si coordina e fa partire un mancino a giro imparabile per Foster: "E' semplicemente incredibile", ammettono in telecronaca.

Salah finora ha segnato in tutte le gare disputate da inizio stagione con la maglia del Liverpool, eccezion fatta per quella contro il Burnley, alla seconda in Premier League.

Una rete storica, oltretutto: il tiro a giro a Vicarage Road gli permette di raggiungere quota 104 goal siglati nel massimo campionato inglese, raggiungendo Didier Drogba come miglior realizzatore africano nella storia della competizione. Il prossimo sarà quello del record assoluto.

Al termine della gara contro il Watford, Jurgen Klopp si è spinto oltre, definendolo come il migliore al mondo.

"E' fenomenale. Al momento è il giocatore più forte del mondo. E' stata una prestazione incredibile, al di là del goal".

Salah rientra nella lista del Pallone d'Oro, ma non sembra essere tra i candidati per vincerlo: resta, e resterà, uno dei migliori interpreti della storia recente del calcio.